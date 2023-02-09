Лілія Подкопаєва показалася у потягу "Укрзалізниці" і повідомила, що повертається додому

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва поділилася з шанувальниками, що вперше від початку повномасштабного вторгнення росії повертається до України.

У сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість розмістила декілька коротких відео, де показала, як їде додому. Шлях Подкопаєвої пролягав через столицю Польщі Варшаву, звідки вона потягом "Укрзалізниці" вирушила до Києва.

У фотоблогу олімпійська чемпіонка показала колію, з якої від'їжджала до української столиці, а також "найсмачніший чай", який Подкопаєвій налили наші провідники у потягу.

Лілія Подкопаєва / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Чому Подкопаєва вирішила приїхати саме зараз, вона не розповіла. Втім, судячи з виразу обличчя знаменитості, вона щаслива та схвильована. Зазначимо, що олімпійська чемпіонка вже дуже довгий час проживає в Америці, втім часто приїздила до України.

Нагадаємо, днями до України з Німеччини повернулася також й українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька. Артистка зі сльозами на очах зізналася, що дуже щаслива бути вдома.

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