Лілія Подкопаєва показалася з 18-річним сином і розсекретила, в якому виші США він навчатиметься

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото з 18-річним сином і розсекретила, де він навчатиметься в США.

Так, цьогоріч Вадим закінчив школу. Тепер в юнака розпочинається новий етап в житті. Як у своєму Instagram поділилася Подкопаєва, син вступив до Технологічного інституту Джорджії, США. Щоправда, яку саме спеціальність обрав Вадим, спортсменка розповідати не стала.

"Мій син розпочинає новий етап у житті, і я щиро пишаюся його досягненнями. Мрії здійснюються, коли вкладаєш у них час, зусилля і віру", - поділилася гімнастка.

Лілія Подкопаєва з сином / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Виявилося, що Вадим вступив до знакового для зіркової мами закладу. Так, 28 років тому, коли Подкопаєва брала участь в Олімпійських іграх, то разом зі збірною проживала в селищі, що розташоване у відповідному кампусі. Нині ж Вадим перебуває в тому ж місці.

"28 років тому, під час перших Олімпійських ігор незалежної України, наша збірна перебувала в олімпійському селищі, розташованому на території кампусу GeorgiaTech. І сьогодні мій син живе в тому самому місці. Життя часом дивує нас своїми несподіваними поворотами. Чи могла я тоді уявити, що доля приведе нас сюди?" – здивувалася гімнастка.

Нагадаємо, цьогоріч діти соліста гурту "ТІК" Віктора Бронюка теж вступали до навчальних закладів. Артист вже розсекретив, де здобуватимуть освіту його син та донька. Також виконавець зізнався, чому вони відмовилися від закордонних навчальних закладів.

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