Лілія Подкопаєва про спілкування зі своєю кумою Ані Лорак, яка мовчить про війну: "Маски зняті"

Лілія Подкопаєва про спілкування зі своєю кумою Ані Лорак, яка мовчить про війну: "Маски зняті"

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва відповіла, чи спілкується зі своєю кумою, співачкою Ані Лорак.

До слова, виконавиця, яка живе в РФ, вирішила мовчати про війну в Україні, яку вороже розв’язала Росія.

І це попри те, що сама вона родом з Чернівецької області та мала чимало друзів та рідних в Україні.

Як розповіла Ліля Подкопаєва, війна зняла зі всіх маски. Тож зі своєю кумою, з якою раніше дуже добре товаришувала, гімнастка не спілкується.

Ані Лорак та Лілія Подкопаєва / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Маски зняті, кожен з нас зробив свій вибір. Її позиція всім відома. Тому ми з нею не спілкуємось. Якщо людина мовчить, то що я можу додати. На жаль", — відповіла Подкопаєва, йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, Лорак тривалий час не коментувала вторгнення Росії до України. Але, аж на шостий день кровопролиття на українській землі, вбивств росіянами дітей, вирішила таки залишити допис у Instagram. Артистка згадала, що вона українка і закликала зупинити війну. Втім, про те, хто ж затіяв жорстокі вбивства (президент РФ), не було жодного слова.

Та після запровадження у РФ закону про поширення фейків, Ані Лорак не промовила ані слова про війну. До слова, Катерина Осадча вважає, що артисти родом з України, які мовчать про вороже вторгнення Росії, - не гідні мати український паспорт.

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