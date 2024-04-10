Лілія Подкопаєва розсекретила, чим у США займається її 18-річний син та як допомагає Україні

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва розсекретила, чим у США займається її 18-річний син та як він допомагає Україні під час війни.

Так, Вадим в Америці активно висвітлює, які жахіття відбуваються в його рідній країні. Зокрема, він та його сестра Кароліна беруть участь в акціях протесту, де розповідають, які жахіття проти українців чинять російські окупанти. Також вони збирають гуманітарну допомогу для українців.

До речі, коли Вадим навчався в школі, то теж розповідав своїм однокласникам про війну в Україні, яку розв'язалася Росія.

"Вадим і Кароліна брали і беруть участь в акціях, пов'язаних з Україною. Вони в перших рядах! Коли по Покровську рік тому запустили ракети, було багато загиблих, у школі Вадима зробили акцію біля станції метро в Атланті. Вадим там виступав, розповідав історію дівчинки, яка вижила. Потім вони збирали гуманітарну допомогу", - розповіла гімнастка в інтерв'ю Oboz.ua.

Лілія Подкопаєва з сином / Фото: instagram.com/stories/podkopayeva_official

Сам Вадим нині готується до вступу до вищого навчального закладу. Як говорить Подкопаєва, у сина високі бали, тож він може отримати стипендію та навчатися безкоштовно. Нині ж Вадим обирає, де саме хотів би здобувати освіту. До речі, сину гімнастки необхідно було написати есе для вступу до вишу. У творі Вадим розповів про Україну, а також історію свого всиновлення. Лілія Подкопаєва поділилася, що неабияк пишається сином.

"Я дуже пишаюся своїм сином! Цьогоріч Вадим вступав до університету, і треба було написати есе. Він написав про свій шлях, що був усиновлений, з якого він міста, країни і що хоче бути схожим на маму в тому сенсі, що якщо у людини є мрія, то треба її досягнути. Він мені казав, що не хотів використовувати мої заслуги, не хизувався, хто його мама. Це було так емоційно! Ми багато в чому прислухаємось до Вадима, він обізнаний у багатьох речах, багато читає", - зазначила спортсмена.

Лілія Подкопаєва з сином / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва висловилася про свою куму Ані Лорак, яка подала документи на отримання паспорта РФ. Гімнастка відповіла, чи спілкується зі співачкою.

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