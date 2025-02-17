Лілія Подкопаєва розсекретила, в якому виші в США та на кого навчатиметься її 18-річна донька

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва розсекретила, де та на кого навчатиметься її 18-річна донька у США.

Так, цьогоріч Кароліна закінчує школу та вирушає здобувати вищу освіту. Ба більше, донька гімнастки вже визначилася з навчальним закладом та спеціальністю. Дівчина навчатиметься в Державному університеті Джорджії. Кароліна здобуватиме освіту в сфері маркетингу.

Зокрема, про це стало відомо з допису школи, де навчається наразі донька Подкопаєвої. Навчальний заклад вітав цьогорічних випускників зі вступом до вишів та розкрив їхні спеціальності. Тим часом Подкопаєва зробила репост допису школи.

"Я неймовірно пишаються тобою", - звернулася спортсменка до доньки.

Лілія Подкопаєва розкрила, де навчатиметься її донька Кароліна / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Зазначимо, торік син Лілії Подкопаєвої став студентом. Вони з сестрою пішли кардинально різними шляхами. Вадим навчається в Технологічному інституті Джорджії.

Нагадаємо, наразі донька співачки Олі Полякової здобуває освіту в США. Маша вже показувала свій університет у Бостоні та розповідала про особливості навчання.

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