Лілія Подкопаєва у бікіні похизувалася пласким животиком і стрункими ніжками

Спортсменка показала пікантне фото.

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва похизувалася своєю стрункою фігурою.

До слова, зірка рідко показує пікантні фото. Втім, Лілія час від часу таки може потішити своїх підписників. Зокрема, цього разу гімнастка опублікувала у своєму Instagram фото, на якому позує перед камерою в кольоровому бікіні. Свій образ Подкопаєва доповнила капелюшком та сонцезахисними окулярами.

Лілія Подкопаєва у бікіні / instagram.com/podkopayeva_official

Так, знаменитість насолоджувалася відпочинком в Маямі, США. На знімку Лілія сиділа на шезлонгу, демонструючи свою гарну фігуру. До слова, у гімнастки плаский животик, а також стрункі ніжки.

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