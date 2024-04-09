Лілія Подкопаєва висловилася про куму Ані Лорак, яка отримує паспорт Росії: "Мені дуже прикро"

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва висловилася про позицію співачки-зрадниці Ані Лорак, а також відповіла, чи спілкуються вони.

Зокрема, раніше спортсменка товаришувала з виконавицею. Ба більше, Лорак навіть стала хрещеною мамою доньки Подкопаєвої – Кароліни. Утім, наразі їхнє спілкування зведене до нуля, зокрема, вони припинили зв'язуватися після повномасштабного російського вторгнення. За словами гімнастки, їй неабияк прикро, що її кума зробила вибір на користь Росії, яка розв'язала в Україні війну.

"Втрата близької людини, подруги – це певного роду трагедія. Але найбільшою трагедією вважаю те, як українка Кароліна Куєк повела себе по відношенню до Батьківщини – до країни, де вона народилася і зростала. Зараз вона знайшла для себе нову батьківщину та нове коло спілкування. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наше спілкування припинилося, і мені дуже прикро, що вона зробила саме такий вибір", - прокоментувала Подкопаєва в інтерв'ю Oboz.ua.

Ані Лорак та Лілія Подкопаєва / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Гімнастка говорить, що з Кароліною не обговорює вчинок її хрещеної мами, адже в їхній сім'ї це болісна тема. Та, як говорить Подкопаєва, не лише донька втратила одного з хрещених батьків, а й син, в якого хрещений тато живе в Росії та ще до початку війни припинив виходити на зв'язок.

"Кароліна не запитує мене, тому що розуміє – це болісна тема, вона якось делікатно це обходить. Хочу сказати, що і у Вадима (старший син – прим. ред.) хрещений живе в Москві, дуже давно не виходить на зв'язок, ще до повномасштабного вторгнення. Можливо, діти між собою щось обговорювали, але мене вони не запитують", - поділилася Подкопаєва.

Зазначимо, Ані Лорак, попри повномасштабну війну в Україні, живе в Росії та заробляє там криваві рублі. Про російське вторгнення скандальна артистка мовчить. Перед "виборами" в Росії зрадниця взагалі подала документи на отримання російського громадянства.

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