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Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час приїхала до України та показала, чим тут займається

Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час приїхала до України та показала, чим тут займається

Лілія Подкопаєва / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Спортсменка відвідала важливі події.

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва, яка тривалий час проживає з родиною за кордоном, приїхала до України й показала, як минають її будні дні у столиці.

Так, у своєму фотоблогу спортсменка зізналася, що нарешті повернулася на Батьківщину. Тим часом у Лілії уже заздалегідь були розписані плани. Зокрема, спочатку вона зустрілася з президентом Національного Олімпійського Комітету України. Разом вони обговорили питання підготовки українських спортсменів до майбутньої Олімпіади в Парижі.

Лілія Подкопаєва у Києві / © instagram.com/liliyapodkopaeva
Лілія Подкопаєва у Києві / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Також Подкопаєва встигла завітати на світську подію – концерт з нагоди ювілею Народного артиста України Мирослава Віртуха, де зібралося чимало зірок. До слова, спортсменка вийшла на сцену з Жаном Беленюком у перерві між виступами артистів і виголосила промову. А зранку зірка показала, як її готували до відповідального виступу. Зокрема, Лілія похизувалася своїм червоним костюмом і вишуканим макіяжем.

Лілія Подкопаєва у Києві / © instagram.com/liliyapodkopaeva
Лілія Подкопаєва у Києві / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva
Лілія Подкопаєва у Києві / © instagram.com/liliyapodkopaeva
Лілія Подкопаєва у Києві / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva
Лілія Подкопаєва у Києві / © instagram.com/liliyapodkopaeva
Лілія Подкопаєва у Києві / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva
Лілія Подкопаєва у Києві / © instagram.com/liliyapodkopaeva
Лілія Подкопаєва у Києві / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

До речі, на концерті також виступив співак Павло Зібров. Втім, він потішив своїх шанувальників музичним сюрпризом і запросив на сцену журналіста Дмитра Гордона виконати з ним "Хрещатик". Кадри їхнього виступу вже потрапили до Мережі.

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