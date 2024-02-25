Лілія Подкопаєва з чоловіком та 4-річною донькою в США взяла участь в мітингу на підтримку України

Спортсменка висловилася про повномасштабну війну, яка триває вже другий рік.

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва разом із чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубинським, та 4-річною донькою Евеліною взяла участь у мітингу на підтримку України.

Мирна акція протесту відбулася в штаті Джорджія, США. У своєму Instagram Подкопаєва опублікувала кадри з мітингу. Гімнастка разом із чоловіком прийшли в однакових светрах, на яких був зображений прапор України. Також подружжя взяло з собою синьо-жовтий стяг.

На мирну акцію протесту також прийшло чимало інших людей, які тримали плакати, українські прапори. Таким чином протестувальники нагадали світу, що війна в Україні триває, а країна-агресорка Росія вже другий рік знищує українські міста та селища і вбиває невинних людей.

Лілія Подкопаєва з чоловіком та донькою на мітингу / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Ми всі знаємо, що ніколи не будемо попередніми. Багато трагізму, болю, але і водночас героїзму. Слава Україні! Слава Силам оборони України!" – написала спортсменка.

У коментарях Лілії Подкопаєвій подякували за участь у мітингу на підтримки України, а також за те, що вона нагадує про жорстоку та кроваву війну в країні.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Володимир Дантес разом зі своєю дівчиною Дашею Кацуріною взяв участь у мітингу, який відбувся в центрі Києва. Протестувальники нагадували про українських військових, які перебувають в російському полоні, та вшановували пам'ять полеглих захисників.

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