Лілія Подкопаєва захопила фото з чоловіком і 4-річною донечкою й ніжно привітала коханого зі святом

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва привітала чоловіка, бізнесмена Ігоря Дубінського, з особливим святом.

Зокрема, у фотоблогу спортсменка опублікувала низку рідкісних світлин з коханим і їхньою спільною 4-річною донькою Евеліною. На усіх фото щасливі батько з донькою позують у різних локаціях. Зокрема, на знімках усміхнена дівчинка постає в обіймах тата під час прогулянок і дня народження. Лілія також показала їхнє сімейне фото, де вони лише втрьох.

До того ж оскільки сьогодні, 16 червня, у світі святкують День батька, Лілія адресувала коханому теплі слова й зазначила, що він – "найкращий тато" й привітала його зі святом.

Лілія Подкопаєва з чоловіком і донькою / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Зазначимо, Лілія Подкопаєва виховує ще двох старших дітей – 18-річного Вадима й 17-річну доньку Кароліну. До речі, нещодавно знаменитість відвідала випускний 18-річного сина у США. На особливу подію Вадима також завітали її чоловік та донька. Родина вже похизувалася фото з випускником і розповіла про його особливі досягнення.

Нагадаємо, українські зірки також долучилися до привітань з Днем батька й показали рідкісні світлини з родинами.

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