Лілія Подкопаєва захопила фото з донькою та чоловіком і розкрила, як з ними час проводить

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час потішила фанів сімейним контентом.

Так, наприкінці грудня спортсменка у фотоблогу показала найкращі моменти за останній місяць 2024 року. Зокрема, на фото можна побачити її чоловіка, бізнесмена Ігоря Дубінського та їхню донечку Евеліну. Родина разом відвідала контактний зоопарк і провела час у ресторані. Щасливий батько з донькою ніжно пообіймалися для знімка.

Крім того, Подкопаєва показала новорічну атмосферу в США. Зокрема, похизувалася прикрашеними вуличками і прогулянкою з домашнім улюбленцем.

Лілія Подкопаєва з родиною / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Зазначимо, Лілія Подкопаєва також виховує ще двох старших дітей – 19-річного Вадима й 18-річну доньку Кароліну. До речі, нещодавно зіркова мама показувала свого сина та здивувала, як швидко він підріс і змінився на рідкісних фото з-за кордону.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик висловилася про свій шлюб з хореографом Андрієм Диким. Вона зізналася, як народження дітей вплинуло на їхні стосунки та відверто відповіла, чи стикалися вони з кризами.

Читайте також: