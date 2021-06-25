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Лілія Подкопаєва замилувала рідкісним знімком з підрослою дочкою: "Дві красуні"

Лілія Подкопаєва замилувала рідкісним знімком з підрослою дочкою: "Дві красуні"

instagram.com/podkopayeva_official

Зірка поділилася сонячним знімком з 14-річною Кароліною.

Відома українська спортсменка Лілія Подкопаєва, яка нещодавно у США вакцинувалася від COVID-19, наразі перебуває у Києві.

Так, зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, зроблене під час прогулянки столицею України.

На знімку Лілія позує з 14-річною дочкою Кароліною, яку доволі рідко показує публіці, на тлі Костелу св. Миколая, що у центрі Києва.

© instagram.com/podkopayeva_official
instagram.com/podkopayeva_official

"У житті немає нічого випадкового, все, що відбувається з нами, відбувається в потрібний час і в правильному місці", - зазначила під фото спортсменка.

Шанувальники були у захваті від рідкісного знімку знаменитості, відзначивши, що Кароліна схожа на свою зіркову матусю.

  • Дві прекрасні красуні!
  • Маєте чудовий вигляд!
  • Кароліна, викапана мама!

Нагадаємо, не так давно  Лілія Подкопаєва розповіла фанам про свято у її родині. На сторінці в Instagram Подкопаєва залишила зворушливий пост з вітальними словами на адресу коханого чоловіка.