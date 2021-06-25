Лілія Подкопаєва замилувала рідкісним знімком з підрослою дочкою: "Дві красуні"

Зірка поділилася сонячним знімком з 14-річною Кароліною.

Відома українська спортсменка Лілія Подкопаєва, яка нещодавно у США вакцинувалася від COVID-19, наразі перебуває у Києві.

Так, зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, зроблене під час прогулянки столицею України.

На знімку Лілія позує з 14-річною дочкою Кароліною, яку доволі рідко показує публіці, на тлі Костелу св. Миколая, що у центрі Києва.

instagram.com/podkopayeva_official

"У житті немає нічого випадкового, все, що відбувається з нами, відбувається в потрібний час і в правильному місці", - зазначила під фото спортсменка.

Шанувальники були у захваті від рідкісного знімку знаменитості, відзначивши, що Кароліна схожа на свою зіркову матусю.

Дві прекрасні красуні!

Маєте чудовий вигляд!

Кароліна, викапана мама!

Нагадаємо, не так давно Лілія Подкопаєва розповіла фанам про свято у її родині. На сторінці в Instagram Подкопаєва залишила зворушливий пост з вітальними словами на адресу коханого чоловіка.

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