Лілія Подкопаєва замилувала рідкісним знімком з підрослою дочкою: "Дві красуні"

Зірка поділилася сонячним знімком з 14-річною Кароліною.
Відома українська спортсменка Лілія Подкопаєва, яка нещодавно у США вакцинувалася від COVID-19, наразі перебуває у Києві.
Так, зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, зроблене під час прогулянки столицею України.
На знімку Лілія позує з 14-річною дочкою Кароліною, яку доволі рідко показує публіці, на тлі Костелу св. Миколая, що у центрі Києва.
"У житті немає нічого випадкового, все, що відбувається з нами, відбувається в потрібний час і в правильному місці", - зазначила під фото спортсменка.
Шанувальники були у захваті від рідкісного знімку знаменитості, відзначивши, що Кароліна схожа на свою зіркову матусю.
- Дві прекрасні красуні!
- Маєте чудовий вигляд!
- Кароліна, викапана мама!
Нагадаємо, не так давно Лілія Подкопаєва розповіла фанам про свято у її родині. На сторінці в Instagram Подкопаєва залишила зворушливий пост з вітальними словами на адресу коханого чоловіка.