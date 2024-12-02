Лілія Ребрик без макіяжу показалася у себе вдома серед новорічних прикрас: "Ми змінилися"

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася домашнім затишком.

Так, знаменитість у фотоблогу показала серію світлин на тлі своєї оселі. На зображенні Ребрик без макіяжу позує в жовтій сукні-сорочці. Довкола видніються прикрашені гілочки ялинки. Вочевидь, родина Лілії вже розпочала підготовку до новорічних свят.

Крім того, у своєму дописі акторка поділилася роздумами про внутрішні зміни, які відбулися впродовж війни. Зокрема, зазначила, що зараз точно змінилося її ставлення до зими. Так, зірка порівняла настрій до та під час війни, коли на зміну щасливому передчуттю нового року прийшли постійна тривога й страх через постійні загрози з боку РФ. Утім, вона закликала українців дбати про свій стан і неодмінно вірити в дива.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Зима. Раніше – час очікування свята, не знаю, якоїсь магії і здійснення мрій. Зараз – час "орешніка", "що там з ядеркою" і "сьогодні не можу, бо з 16 до 20 не буде світла". Раніше це – "що б купити своїм на Новий рік?" Тепер – "як би вижити і при цьому не поїхати дахом". Ще три роки тому – це "взимку на лижі?", а зараз – "хоч би вдома і щоб тиха ніч". Ми змінилися. Стали зовсім іншими. Всередині та й зовні. Але ж давайте так само вірити в мрії? І щоб обовʼязково все-таки не поїхати дахом", - наголосила Ребрик.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала, як підросла її 12-річна донька Діана. Ведуча також розкрила, як дівчина проведе свої зимові канікули без батьків.

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