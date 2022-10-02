Лілія Ребрик без макіяжу замилувала Мережу ніжною світлиною з мамою

У родині Лілії Ребрик сьогодні відзначають День вчителя. Мама телеведучої, Віра Леонівна, присвятила навчанню дітей усе своє життя.

З нагоди свята Лілія написала теплі привітання та поділилася милою світлиною із мамою у своїх сторіз в Instgaram. На ньому телеведуча без макіяжу позує разом із Вірою Леонівною з букетом червоних троянд.

"Сьогодні День вчителя! Я хочу привітати усіх, хто працює. Бо знання - це теж наша зброя. Моя мама - вчитель, а для мене - найкращий вчитель! Люблю, вітаю, сумую", - підписала фото Ребрик.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

До речі, привітання із Днем вчителя отримала і сама Лілія з її чоловіком, хореографом Андрієм Диким. Вже декілька років подружжя виховує майбутніх зірок у своїй танцювальній школі. Батьки вихованців подарували родині торт із зображенням Лілії та Андрія.

"Дякую батькам учнів з нашої танцювальної студії за такий подарунок до дня вчителя! Так приємно!" - написала телеведуча.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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