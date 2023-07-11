Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лілія Ребрик довела до сліз відео, як доньки прощалися з батьком перед від'їздом за кордон

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
308
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лілія Ребрик довела до сліз відео, як доньки прощалися з батьком перед від'їздом за кордон

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Знаменитість разом з дочками вирушила до Румунії.

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик довела шанувальників до сліз відео з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, та дочками.

Зірка зняла щемливий ролик на київському вокзалі, коли разом з дочками від'їжджала у подорож.. Діана та Поліна махали татові з вікна купе і малювали для нього сердечка на склі, а він не втримався та побіг за потягом, коли він почав їхати. П'ятирічна Поліна теж не втримала емоцій та розплакалася, коли вокзал залишився за спиною.

"Залишили татка у Києві і їдемо у першу подорож без нього! Я вже уявляю, як вони зустрінуться після розлуки! P.S. Відео дивитись до кінця! Ось що значить — непередбачуваний фінал", - підписала ролик з родиною Лілія. 

Як розповіла шанувальникам Лілія, вони вирішила відвезти доньок спочатку до бабусі з дідусем у Чернівці, а потім до Румунії на відпочинок.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
308
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація