Лілія Ребрик довела до сліз відео, як доньки прощалися з батьком перед від'їздом за кордон

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик довела шанувальників до сліз відео з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, та дочками.

Зірка зняла щемливий ролик на київському вокзалі, коли разом з дочками від'їжджала у подорож.. Діана та Поліна махали татові з вікна купе і малювали для нього сердечка на склі, а він не втримався та побіг за потягом, коли він почав їхати. П'ятирічна Поліна теж не втримала емоцій та розплакалася, коли вокзал залишився за спиною.

"Залишили татка у Києві і їдемо у першу подорож без нього! Я вже уявляю, як вони зустрінуться після розлуки! P.S. Відео дивитись до кінця! Ось що значить — непередбачуваний фінал", - підписала ролик з родиною Лілія.

Як розповіла шанувальникам Лілія, вони вирішила відвезти доньок спочатку до бабусі з дідусем у Чернівці, а потім до Румунії на відпочинок.

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