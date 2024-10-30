Лілія Ребрик довела до сліз відео, як її 7-місячна донечка говорить перше слово

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала важливе досягнення своєї наймолодшої донечки від хореографа Андрія Дикого.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що крихітна Адель нарешті вимовила своє перше слово. На зворушливому відео Ребрик показала, як це відбулося. Зокрема, ведуча разом із чоловіком та старшими доньками просили Адель повторити слово "мама". 7-місячна дівчинка це зробила. Як говорить Лілія Ребрик, Адель офіційно підтвердила її статус і тепер вже три донечки називатимуть її мамою.

"Ну що, третя дитина офіційно підтвердила мій статус! Перше "мама" від Адель. І хоч я чула це вже двічі, щоразу як вперше! Тепер в нашій команді ще більше дівчат, які кличуть мене щодня (і щоночі). Що може бути прекрасніше!" – поділилася знаменитість.

Лілія Ребрик показала зворушливе відео, як крихітна донечка вимовила своє перше слово

З радісною подією Лілію Ребрик привітало чимало підписників, серед яких були і зірки. Зокрема, теплі слова ведучій адресували співачки Джамала і Оля Цибульська, а також акторка Ольга Сумська.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик проводила час із середньою донькою Діаною. Знаменитість разом із 6-річною дівчинкою приміряла однакові образи і здивувала їхньою схожістю.

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