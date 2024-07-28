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Лілія Ребрик на рідкісних фото показала маму-красуню та публічно до неї звернулася: "Є своя історія"

Лілія Ребрик на рідкісних фото показала маму-красуню та публічно до неї звернулася: "Є своя історія"

Мама Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Ведуча ніжно привітала рідну людину зі святом.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик ніжно привітала маму Віру Леонівну з днем народження, яке вона святкує 28 липня.

З нагоди сьогоднішнього свята у родині Лілія опублікувала низку фото з рідною людиною у фотоблогу. На кадрах можна помітити, як архівні фото родини, так і нещодавні. Зокрема, зірка з мамою попозували поблизу свого будинку, на святах та відпочинку. Ребрик адресувала мамі ніжні слова вдячності за все й побажала більше спільних моментів.

Мама Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk
Мама Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Мама Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk
Мама Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Мама Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk
Мама Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Мамуля, з Днем народження! Дякую, що ти в нас є, така прекрасна, така красива, енергійна, сучасна, життєлюбна і просто класна. Залишайся такою завжди! P.S. Фото – рандомні, неузгоджені з тобою. Але на всіх – ти чудова. А найголовніше – за кожним фото є своя історія, яку ми згадуємо з теплом в серці. Нехай таких моментів буде ще багато-багато в нашому житті", - публічно звернулася до іменинниці Лілія.

Мама Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk
Мама Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Мама Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk
Мама Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес також привітав свою маму з днем народження. Співак показав свій подарунок і як іменинницю привітала родина його обраниці Даші Кацуріної.

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