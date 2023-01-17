Лілія Ребрик на тлі мальовничого пейзажу розповіла, що допомагає їй повертатися до життя

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла шанувальникам, що допомагає їй надихатися та повертатися до життя.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася гарними світлинами на тлі мальовничого гірського пейзажу. Як поділилася Лілія, вона вирушила у відрядження до Яремче, і змогла нарешті побачити гори. Саме такі місця, за словами телеведучої, дають їй сили рухатися далі у непрості часи.

"Дихаю. Надихаюся. Вгамовую біль, що пече зсередини. Гори завжди рятують у такі дні, дають точку опори, повертають до життя. Це - доля, що саме зараз я тут, у відряженні, на зйомках. Здається, мені це було просто необхідно", - поділилася Ребрик.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала, як проводить час зі старшою донькою Діаною. Мама та донька прогулялися зимовими вулицями Києва.

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