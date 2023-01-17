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Лілія Ребрик на тлі мальовничого пейзажу розповіла, що допомагає їй повертатися до життя

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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347
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Лілія Ребрик на тлі мальовничого пейзажу розповіла, що допомагає їй повертатися до життя

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведуча вирушила у гори.

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла шанувальникам, що допомагає їй надихатися та повертатися до життя. 

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася гарними світлинами на тлі мальовничого гірського пейзажу. Як поділилася Лілія, вона вирушила у відрядження до Яремче, і змогла нарешті побачити гори. Саме такі місця, за словами телеведучої, дають їй сили рухатися далі у непрості часи. 

"Дихаю. Надихаюся. Вгамовую біль, що пече зсередини. Гори завжди рятують у такі дні, дають точку опори, повертають до життя. Це - доля, що саме зараз я тут, у відряженні, на зйомках. Здається, мені це було просто необхідно", - поділилася Ребрик. 

Лілія Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала, як проводить час зі старшою донькою Діаною. Мама та донька прогулялися зимовими вулицями Києва. 

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