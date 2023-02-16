Лілія Ребрик на тлі зруйнованого будинку в Миколаєві розповіла, як живе місто-боєць

Ведуча з'їздила до Миколаєва, де поспілкувалася з місцевими жителями, які залишилися вдома попри обстріли.

Ведуча Лілія Ребрик днями відвідала місто-боєць Миколаїв, яке постійно перебуває під ворожими обстрілами. До міста знаменитість завітала в рамках знімань проєкту "Дочекаюся".

На своїй сторінці в Instagram Ребрик показала, у якому стані зараз місто та розповіла про настрої місцевих жителів, які залишилися вдома, незважаючи на жорстокі обстріли.

"Я побувала в самому серці Миколаєва – на Соборній площі, поблизу якої розташована будівля місцевої адміністрації з величезною вирвою від ракети. Вирва в будівлі – це величезна вирва у серці кожного українця. Але все ж Миколаїв живе попри все! Живе і надихає своїм настроєм! Те, як налаштовані місцеві жителі, які вони загартовані – це такий приклад незламності та сили, це просто вражає! Я зустрічаю тут людей, які посміхаються і кажуть: "Все буде Україна!". Так триматись і не здаватись!" – прокоментувала Лілія.

Лілія Ребрик в Миколаєві / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик в Миколаєві / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Акторка продемонструвала відомі куточки міста, щоб люди, які були змушені залишити його, змогли побачити, як живе їхній рідний, сильний і незламний Миколаїв. Крім того, зірка зробила кілька фото на фоні зруйнованих і вцілілих будівель і розповіла, що для неї це місто:

"У кожному українському місті – своя діра: у душі, у серці, в думках. Миколаїв… Ти захищаєш нас з півдня. Ти наш щит. Ти наш стійкий боєць. У твоєму повітрі – солоне море. У твоєму повітрі – південний вітер. У твоєму повітрі – лють, незламність, міць, нескореність", – написала артистка.

Лілія Ребрик в Миколаєві / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Варто зазначити, що під час робочої поїздки Лілію Ребрик супроводжував її чоловік, танцюрист Андрій Дикий. До славетного міста пара дісталася потягом Київ-Херсон, який теж став символом незламності України в цій страшній війні.

Нагадаємо, не так давно Лілія Ребрик вперше зізналася, що за декілька місяців до повномасштабної війни з родиною придбала будинок під Києвом.

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