Лілія Ребрик налякала фанів величезними синцями під очима: "Боже, хто це з вами зробив"

Телеведуча Лілія Ребрик відповіла на хвилювання шанувальників щодо її зовнішності.

Зокрема, днями артистка вийшла у прямий ефір з дитячим стоматологом, аби допомогти батькам розібратися у догляді за дитячими зубами.

На відео Ребрик з'явилася з помітними синцями під очима, які не аби як розхвилювали її прихильників: "Якісь синці під очима… Що з тобою, Лілю", "Боже, хто це з вами зробив?!", "маєте дуже втомлений вигляд", - пишуть юзери у коментарях.

Втім інші фани зірки зазначили, що злий жарт з Ребрик зіграло неправильне освітлення: "Хто не розуміє, це просто невірно розташоване світло для відео", "багато коментаторів не розуміють, яку роль відіграє правильно поставлене світло", "Просто невдале освітлення і все".

Сама Ребрик також встигла відреагувати на коментарі занепокоєних шанувальників. В Instagram артистка наголосила, що вона теж людина і в неї так само можуть бути і синці під очима, і втома. Також зірка підтвердила, що ефір "з синцями" – це результат справді неправильно виставленого світла:

Лілія Ребрик

"Боже, які у вас синці під очима?!". Люди, я теж людина. І синці в мене бувають, і втомлююся, і хворію іноді, і без настрою прокидаюся, і плачу ночами після відео з катуваннями, і збираю себе до купи на ранок, і діло роблю. Все, як у всіх! І це нормально. Ненормально не сприймати жінку такою, як вона є: заганяти її в якісь ілюзорні рамки краси, чекати від неї завжди ідеальної зачіски, манікюру, настрою, висміювати за зайві кіло чи навпаки — за їхню нестачу, говорити про вік, втому чи синці під очима", - зазначила Лілія.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала "будинок мрії", який вони з чоловіком придбали до повномасштабної війни.

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