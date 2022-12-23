Лілія Ребрик ніжно привітала чоловіка з 11-річчям шлюбу і показала їхні гарні фото з весілля

Ведуча та акторка Лілія Ребрик сьогодні, 23 грудня, з чоловіком, хореографом Андрієм Диким святкують важливу подію.

На сторінці в Instagram Ребрик залишила зворушливий пост, у якому привітала коханого з 11-річчям їхнього шлюбу. У народі дату називають "сталевим" весіллям.

Лілія адресувала чоловікові теплі слова, а також поділилася романтичними світлинами з їхнього весілля, яке вони влаштували собі минулоріч на 10-річчя шлюбу. Як зізналася Ребрик, всесвіт їй зробив найбільший подарунок, давши змогу зустріти справжнє, міцне, щире кохання.

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"За ці роки ми будували дім, облаштовували затишок, народжували дітей, ставали старшими, досвідченішими, мудрішими, але кохали, сміялися, плакали, танцювали так, як ніби вперше зустрілися. І найголовніше - робили все завжди разом. Я знаю, як можна думати, дихати, рухатися з людиною в унісон. Я знаю, як можна розуміти одне одного з погляду, коли жодних слів непотрібно. Звісно, як і всі люди, ми сперечалися, сварилися, ображалися, але все це тільки зміцнювало наше кохання", - зазначила Лілія.

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Також зірка розповіла, як багато робить для неї чоловік і турбується про неї у такий непростий для країни час:

"Ми пройшли пандемію, живемо у війну, без світла, ховаючи наших дітей по підвалах. Ти посеред ночі йдеш мене проводжати пішки з 22 поверху до машини, а потім знову нагору (а нам вже не по 25), ти вариш мені найсмачнішу каву на свічках і при свічках. В усіх твоїх діях – кохання: до мене, до дівчат, до нас", - поділилася Ребрик.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик зворушливо привітала чоловіка з 44-річчям. Також ведуча показала солодкі поцілунки з коханим на романтичних фото.

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