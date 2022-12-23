Лілія Ребрик ніжно привітала чоловіка з 11-річчям шлюбу і показала їхні гарні фото з весілля

Зіркове подружжя святкує "сталеве" весілля.
Ведуча та акторка Лілія Ребрик сьогодні, 23 грудня, з чоловіком, хореографом Андрієм Диким святкують важливу подію.
На сторінці в Instagram Ребрик залишила зворушливий пост, у якому привітала коханого з 11-річчям їхнього шлюбу. У народі дату називають "сталевим" весіллям.
Лілія адресувала чоловікові теплі слова, а також поділилася романтичними світлинами з їхнього весілля, яке вони влаштували собі минулоріч на 10-річчя шлюбу. Як зізналася Ребрик, всесвіт їй зробив найбільший подарунок, давши змогу зустріти справжнє, міцне, щире кохання.
"За ці роки ми будували дім, облаштовували затишок, народжували дітей, ставали старшими, досвідченішими, мудрішими, але кохали, сміялися, плакали, танцювали так, як ніби вперше зустрілися. І найголовніше - робили все завжди разом. Я знаю, як можна думати, дихати, рухатися з людиною в унісон. Я знаю, як можна розуміти одне одного з погляду, коли жодних слів непотрібно. Звісно, як і всі люди, ми сперечалися, сварилися, ображалися, але все це тільки зміцнювало наше кохання", - зазначила Лілія.
Також зірка розповіла, як багато робить для неї чоловік і турбується про неї у такий непростий для країни час:
"Ми пройшли пандемію, живемо у війну, без світла, ховаючи наших дітей по підвалах. Ти посеред ночі йдеш мене проводжати пішки з 22 поверху до машини, а потім знову нагору (а нам вже не по 25), ти вариш мені найсмачнішу каву на свічках і при свічках. В усіх твоїх діях – кохання: до мене, до дівчат, до нас", - поділилася Ребрик.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик зворушливо привітала чоловіка з 44-річчям. Також ведуча показала солодкі поцілунки з коханим на романтичних фото.
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