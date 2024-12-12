Лілія Ребрик ніжно привітала чоловіка з 46-річчям та показала їхні щасливі фото з доньками

Танцівник Андрій Дикий святкує день народження.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик повідомила про важливе свято в її родині.
Чоловік знаменитості, хореограф Андрій Дикий, святкує день народження. Коханому Лілії Ребрик 12 грудня виповнюється 46 років. Тож, у своєму фотоблогу ведуча ніжно привітала обранця з важливою датою.
Лілія Ребрик опублікувала щасливі фото, де вони з коханим позували разом із трьома доньками – Адель, Поліною та Діаною. Як зазначила ведуча, для неї Андрій Дикий – найкращий чоловік і тато. Він проявляє до своїх дівчаток ніжність, любов та теплі емоції, а також "спокійно реагує на рожеві бантики". Щоправда, Ребрик таки зізнається, що іноді дивується, як хореограф витримує їхній "дівочий батальйон".
"З днем народження, коханий. Як нам із тобою пощастило! Дякую, що завжди поруч і завжди знаєш, чого хоче жінка. Знаєш, іноді я дивуюся, як ти витримуєш цей наш жіночий батальйон – стільки ніжності, стільки емоцій, стільки рожевих бантиків у твоєму житті! Але ти даєш цьому раду! З днем народження! Ти – найкращий чоловік і тато на планеті! Обіцяю, що сьогодні бантиків на торті не буде", - звернулася до чоловіка знаменитість.
Нагадаємо, цьогоріч в родині Лілії Ребрик народилася донька Адель. Нещодавно знаменитість поділилася, як старші дівчатка відреагували на появу молодшої.
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