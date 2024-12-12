Лілія Ребрик ніжно привітала чоловіка з 46-річчям та показала їхні щасливі фото з доньками

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик повідомила про важливе свято в її родині.

Чоловік знаменитості, хореограф Андрій Дикий, святкує день народження. Коханому Лілії Ребрик 12 грудня виповнюється 46 років. Тож, у своєму фотоблогу ведуча ніжно привітала обранця з важливою датою.

Лілія Ребрик опублікувала щасливі фото, де вони з коханим позували разом із трьома доньками – Адель, Поліною та Діаною. Як зазначила ведуча, для неї Андрій Дикий – найкращий чоловік і тато. Він проявляє до своїх дівчаток ніжність, любов та теплі емоції, а також "спокійно реагує на рожеві бантики". Щоправда, Ребрик таки зізнається, що іноді дивується, як хореограф витримує їхній "дівочий батальйон".

Лілія Ребрик з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"З днем народження, коханий. Як нам із тобою пощастило! Дякую, що завжди поруч і завжди знаєш, чого хоче жінка. Знаєш, іноді я дивуюся, як ти витримуєш цей наш жіночий батальйон – стільки ніжності, стільки емоцій, стільки рожевих бантиків у твоєму житті! Але ти даєш цьому раду! З днем народження! Ти – найкращий чоловік і тато на планеті! Обіцяю, що сьогодні бантиків на торті не буде", - звернулася до чоловіка знаменитість.

Нагадаємо, цьогоріч в родині Лілії Ребрик народилася донька Адель. Нещодавно знаменитість поділилася, як старші дівчатка відреагували на появу молодшої.

Читайте також: