Лілія Ребрик ніжно привітала доньку з днем народження і розсекретила, що їй подарувала

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик повідомила про важливе свято в їхній з танцівником Андрієм Диким родині. Середня донечка подружжя святкує день народження.

Так, Поліні сьогодні, 30 квітня, виповнюється шість років. Ведуча рано-вранці привітала дівчинку з днем народження. На Полінку чекав приємний сюрприз. Лілія Ребрик разом зі старшою донькою Діаною прийшли до її кімнати, поки дівчинка ще спала.

Доньки Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вони розбудили Полінку та вручили їй рожеві повітряні кульки. Окрім того, донечка Ребрик вже отримала свої подарунки. Зокрема, ведуча подарувала Поліні рожеві бездротові навушники.

Лілія Ребрик показала, як вітала доньку з 6-річчям та що їй подарувала

"Вітаємо нашу Поліну з днем народження", - підписала кадри артистка.

Лілія Ребрик із донькою Поліною / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Донечка Ребрик та Дикого була неабияк рада сюрпризу. Також дівчинка вже оцінила свої подарунки. Полінка приміряла навушники та випробувала їх у роботі.

Донька Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно день народження доньки святкувала співачка Наталія Могилевська. Артистка показувала, як вітала дівчинку з днем народження. Також виконавиця розсекретила, який подарунок зробила названій донечці.

Читайте також: