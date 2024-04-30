Лілія Ребрик ніжно привітала доньку з днем народження і розсекретила, що їй подарувала

Середній донечці ведучої виповнюється шість років.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик повідомила про важливе свято в їхній з танцівником Андрієм Диким родині. Середня донечка подружжя святкує день народження.
Так, Поліні сьогодні, 30 квітня, виповнюється шість років. Ведуча рано-вранці привітала дівчинку з днем народження. На Полінку чекав приємний сюрприз. Лілія Ребрик разом зі старшою донькою Діаною прийшли до її кімнати, поки дівчинка ще спала.
Вони розбудили Полінку та вручили їй рожеві повітряні кульки. Окрім того, донечка Ребрик вже отримала свої подарунки. Зокрема, ведуча подарувала Поліні рожеві бездротові навушники.
"Вітаємо нашу Поліну з днем народження", - підписала кадри артистка.
Донечка Ребрик та Дикого була неабияк рада сюрпризу. Також дівчинка вже оцінила свої подарунки. Полінка приміряла навушники та випробувала їх у роботі.
Нагадаємо, нещодавно день народження доньки святкувала співачка Наталія Могилевська. Артистка показувала, як вітала дівчинку з днем народження. Також виконавиця розсекретила, який подарунок зробила названій донечці.
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