Лілія Ребрик одягла 8-місячну доньку в незвичний total black образ і розповіла про її зміни

Маленька Адель вишукано зустрічає маленьке свято.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик замилувала святковим роликом з донечкою Адель.
Сьогодні, 15 листопада, наймолодша донька зірки святкує восьмий місяць життя. З цієї нагоди Лілія вже традиційно влаштувала фотосесію з крихіткою. Тож для особливих фото артистка підібрала для родини total black луки й замовила торт, прикрашений чорними бантиками.
Крім того, Ребрик поділилася, які зміни спостерігає за Адель. Багатодітна мама каже, що крихітка вже почала повзати, сидіти, намагається стояти і говорити перші слова. До того ж ведуча розкрила вагу донечки. Так, крихітка майже досягла позначки у 10 кг.
"8 місяців. 15.11.2024. Lady in black. Обожнюю цю красуню – ці майже 10 кг щастя! Вже стає на ноги, "мамкає", повзає на всю та сидить, як королева. Ну як так швидко?! А ще продовжується блокбастер на тему "скуштуй торт"! Далі буде… Адель все ближче і ближче підбирається до смаколика. Її наполегливість та вміння знайти підхід – вражають!", - замилувала Лілія.
У коментарях шанувальники привітали родину з мінісвятом і оцінили образ крихітки.
- Чорне – це завжди стильно, вишукано, красиво. Гарна маленька красуня. Чарівна дівчинко, будь щаслива та здорова! Вітаємо!
- Які неймовірні та стильні сукні! Краса і тільки. Обожнюю
- Вітаю! Овва, яка маленька стильна модниця! Дуже мило!
- Як швидко летить час... Вітаю зі ще одним щасливим місяцем життя. Красуня!
Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свого молодшого сина. Знаменитість зізналася, як 10-річний Сашко реагує на те, що його тато перебуває у лавах ЗСУ.
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