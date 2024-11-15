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Лілія Ребрик одягла 8-місячну доньку в незвичний total black образ і розповіла про її зміни

Лілія Ребрик одягла 8-місячну доньку в незвичний total black образ і розповіла про її зміни

Лілія Ребрик з донькою Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Маленька Адель вишукано зустрічає маленьке свято.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик замилувала святковим роликом з донечкою Адель.

Сьогодні, 15 листопада, наймолодша донька зірки святкує восьмий місяць життя. З цієї нагоди Лілія вже традиційно влаштувала фотосесію з крихіткою. Тож для особливих фото артистка підібрала для родини total black луки й замовила торт, прикрашений чорними бантиками.

Крім того, Ребрик поділилася, які зміни спостерігає за Адель. Багатодітна мама каже, що крихітка вже почала повзати, сидіти, намагається стояти і говорити перші слова. До того ж ведуча розкрила вагу донечки. Так, крихітка майже досягла позначки у 10 кг.

Лілія Ребрик відсвяткувала 8 місяців доньки у незвичних образах

Лілія Ребрик відсвяткувала 8 місяців доньки у незвичних образах

"8 місяців. 15.11.2024. Lady in black. Обожнюю цю красуню – ці майже 10 кг щастя! Вже стає на ноги, "мамкає", повзає на всю та сидить, як королева. Ну як так швидко?! А ще продовжується блокбастер на тему "скуштуй торт"! Далі буде… Адель все ближче і ближче підбирається до смаколика. Її наполегливість та вміння знайти підхід – вражають!", - замилувала Лілія.

У коментарях шанувальники привітали родину з мінісвятом і оцінили образ крихітки.

  • Чорне – це завжди стильно, вишукано, красиво. Гарна маленька красуня. Чарівна дівчинко, будь щаслива та здорова! Вітаємо!
  • Які неймовірні та стильні сукні! Краса і тільки. Обожнюю
  • Вітаю! Овва, яка маленька стильна модниця! Дуже мило!
  • Як швидко летить час... Вітаю зі ще одним щасливим місяцем життя. Красуня!

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свого молодшого сина. Знаменитість зізналася, як 10-річний Сашко реагує на те, що його тато перебуває у лавах ЗСУ.

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