Лілія Ребрик одягла 8-місячну доньку в незвичний total black образ і розповіла про її зміни

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик замилувала святковим роликом з донечкою Адель.

Сьогодні, 15 листопада, наймолодша донька зірки святкує восьмий місяць життя. З цієї нагоди Лілія вже традиційно влаштувала фотосесію з крихіткою. Тож для особливих фото артистка підібрала для родини total black луки й замовила торт, прикрашений чорними бантиками.

Крім того, Ребрик поділилася, які зміни спостерігає за Адель. Багатодітна мама каже, що крихітка вже почала повзати, сидіти, намагається стояти і говорити перші слова. До того ж ведуча розкрила вагу донечки. Так, крихітка майже досягла позначки у 10 кг.

Лілія Ребрик відсвяткувала 8 місяців доньки у незвичних образах

"8 місяців. 15.11.2024. Lady in black. Обожнюю цю красуню – ці майже 10 кг щастя! Вже стає на ноги, "мамкає", повзає на всю та сидить, як королева. Ну як так швидко?! А ще продовжується блокбастер на тему "скуштуй торт"! Далі буде… Адель все ближче і ближче підбирається до смаколика. Її наполегливість та вміння знайти підхід – вражають!", - замилувала Лілія.

У коментарях шанувальники привітали родину з мінісвятом і оцінили образ крихітки.

Чорне – це завжди стильно, вишукано, красиво. Гарна маленька красуня. Чарівна дівчинко, будь щаслива та здорова! Вітаємо!

Які неймовірні та стильні сукні! Краса і тільки. Обожнюю

Вітаю! Овва, яка маленька стильна модниця! Дуже мило!

Як швидко летить час... Вітаю зі ще одним щасливим місяцем життя. Красуня!

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свого молодшого сина. Знаменитість зізналася, як 10-річний Сашко реагує на те, що його тато перебуває у лавах ЗСУ.

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