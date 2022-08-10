Лілія Ребрик ошелешила пластикою і згадала своє гімнастичне минуле

Ведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася відео, у якому продемонструвала декілька танцювальних елементів з гімнастики.

Лілія Ребрик приголомшила шанувальників своєю пластикою.

На сторінці в Instagram зірка поділилася коротким відео зі спортивної зали, куди привела на заняття з гімнастики свою молодшу доньку Поліну. Тут на знаменитість наринула ностальгія, адже у минулому Ребрик професійно займалася художньою гімнастикою.

На ролику, який Лілія розмістила у фотоблогу, вона демонструє декілька гімнастичних елементів:

"Згадала юність. Колишніх гімнасток не буває. P.S. На задньому фоні Поля у мріях про світле гімнастичне майбутнє. Прийшла, побачила і вподобала", - підписала відео Ребрик.

Своєю чергою, шанувальники закидали знаменитість компліментами: "який приклад ви для донечок! Я в захваті", "Як граційно Ліліє, браво", "оце так форма".

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