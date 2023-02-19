Лілія Ребрик поділилася рідкісними фото зі своїми батьками

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик побувала з гастролями у рідному місті Чернівці.

У Чернівецькому академічному музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської з великим успіхом відбулася вистава за п'єсою Миколи Гоголя "Ревізор", в якій разом з Лілею Ребрик зіграли Олексій Вертинський та Ксенія Вертинська.

Лілія Ребрик з колегами

Після вистави Лілія Ребрик розмістила в соцмережах пост зі словами любові до рідного міста та фото батьків, які відвідали виставу доньки.

Лілія Ребрик з батьками

Лілія Ребрик з батьками та донькою

"Грати у рідному місті завжди для мене хвилююче! Ще більше емоцій, бо у залі сидять батьки. Вони рідко бувають на моїх виставах, а зараз через війну це стається ще рідше. Тому це дуже цінні відчуття - відчувати їхні підтримку і захват. Бо батьки завжди захоплюються своїми дітьми: скільки би років їм не було! Люблю бути вдома. Люблю Чернівці. Люблю глядачів! Люблю, коли у залі - найголовніші люди в моєму житті!" - написала Лілія Ребрик.

Акторка додала фото театру і повної глядацької зали і подякувала чернівчанам за увагу до мистецтва: "Це справжнє щастя бачити стільки глядачів у ці буремні часи… Чернівці, дякую!" - підписала одне з фото Ребрик.

Лілія Ребрик зіграла у виставі у рідних Чернівцях

У відповідь шанувальники таланту Лілії Ребрик з різних куточків України залишили зірці безліч теплих слів у коментарях: "Тепер розумію, в кого ви такі гарні, ваша мама така ж гарна, але і від батька взяли чарівні очі", "Ваша донька дуже схожа на вашу маму, красуні!", "Дякую за чудову гру в чудовій виставі! Завжди чекаємо в рідних Чернівцях".

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик вперше зізналася, що перед війною купила будинок та поділилася, що з ним зараз.

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