Лілія Ребрик похизувалася оригінальним подарунком, який їй зробили доньки у День матері

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала, який оригінальний подарунок у День матері їй зробили доньки.

Так, 11-річна Діана та 6-річна Поліна у важливий день не залишили маму без презентів, а з відповідально поставилися до свята. Дівчата замовили для мами оригінальний букет. Зокрема, він був зроблений не з квітів, а з метеликів, які підсвічувалися гірляндою.

А от молодша Поліна самостійно зробила вітальну листівку. Донечка написала Лілії Ребрик, як вона сильно її любить: "Мамо, я тебе люблю".

Доньки Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведуча була неабияк розчулена таким приємним привітанням. Вона зазначила, що донечки у День матері зробили для неї найтепліший подарунок: "Мої красуні з найтеплішими привітаннями".

Зазначимо, Лілія Ребрик також виховує наймолодшу доньку Аделіну, яка з'явилася на світ у березні цього року. Нещодавно ведуча похрестила дівчинку. Після хрестин Лілія Ребрик вперше показала обличчя донечки. Окрім того, вона розсекретила, хто став хрещеними батьками Аделіни, а також поділилася фото з таїнства.

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