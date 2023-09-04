Лілія Ребрик похизувалася щедрим врожаєм з власного городу

У зірки вже поспіли ягоди та овочі.
Українська телеведуча Лілія Ребрик показала шанувальникам, що вродило на її городі цього року.
Після важкого знімального дня знаменитість повернулася додому та похизувалася щедрим врожаєм у своїх сторіз в Instagram. Ребрик показала, як прогулялася територією свого заміського будинку та продемонструвала, що в неї росте.
Так, на городі телеведучої красується стигла та крупна малина, яка нагадує їй про літо.
"Вдома - літо", - підписала світлину Ребрик.
Також у зіркової господині вже достигли червоні помідори, різних сортів які тішать її своїм ароматом.
"Як вони пахнуть...", - передала свої емоції Ребрик.
Нагадаємо, раніше співачка Тіна Кароль також показала багатий врожай, який зібрала у власному саду.
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