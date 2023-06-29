Знаменитість відпочивала на заході України з чоловіком та дітьми.

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик похизувалася сімейним відпочинком на Закарпатті.

Зокрема, зірка з родиною відпочивала на заході України. Там акторка з чоловіком та доньками ходила в гори, милувалася краєвидами та робила чимало фото та відео. Деякими з них знаменитість поділилася в Instagram-stories.

Лілія показалася з молодшою донькою. На фото щасливі акторка та 5-річна Поліна сиділи на камінні та позували на тлі струмка.

Лілія Ребрик із донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Передаємо вам ковток свіжого повітря з карпатських гір!" – звернулася до прихильників знаменитість.

Також Ребрик показала й кумедний знімок, який був зроблений у горах. На фото її чоловік, танцівник Андрій Дикий, тримає Поліну догори ногами.

"Зручний рюкзачок", - пожартувала ведуча.

Чоловік Лілії Ребрик із донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нині на відпочинку перебуває акторка Ксенія Мішина, щоправда, вона разом із сином виїхала за кордон. Там з артисткою сталася кумедна історія. Вона не впізнала відомого футболіста, який грає в ФК "Манчестер Сіті", та ледь не посварилася з ним.

Читайте також: