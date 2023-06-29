Знаменитість відпочивала на заході України з чоловіком та дітьми.
Акторка та телеведуча Лілія Ребрик похизувалася сімейним відпочинком на Закарпатті.
Зокрема, зірка з родиною відпочивала на заході України. Там акторка з чоловіком та доньками ходила в гори, милувалася краєвидами та робила чимало фото та відео. Деякими з них знаменитість поділилася в Instagram-stories.
Лілія показалася з молодшою донькою. На фото щасливі акторка та 5-річна Поліна сиділи на камінні та позували на тлі струмка.
"Передаємо вам ковток свіжого повітря з карпатських гір!" – звернулася до прихильників знаменитість.
Також Ребрик показала й кумедний знімок, який був зроблений у горах. На фото її чоловік, танцівник Андрій Дикий, тримає Поліну догори ногами.
"Зручний рюкзачок", - пожартувала ведуча.
Нагадаємо, нині на відпочинку перебуває акторка Ксенія Мішина, щоправда, вона разом із сином виїхала за кордон. Там з артисткою сталася кумедна історія. Вона не впізнала відомого футболіста, який грає в ФК "Манчестер Сіті", та ледь не посварилася з ним.
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