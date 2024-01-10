Лілія Ребрик похизувалася сімейною ідилією з чоловіком та відповіла, через що бувають їхні сварки

Також ведуча дала пораду, як уникнути непорозумінь в парі.
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вирішила відверто поспілкуватися з прихильниками.
В Instagram знаменитості написали чимало запитань, зокрема й про особисте життя. У Лілії поцікавилися, через що бувають їхні сварки з чоловіком, танцівником Андрієм Диким.
Виявилося, що в сім'ї ведучої панує справжня ідилія. Ребрик запевнила, що з коханим вони взагалі не сваряться, адже не бачать в цьому сенсу.
"Ми не сваримося! Вважаю безглуздим витрачати на негатив своє життя. Воно й без того коротке", - запевнила ведуча.
Лілія Ребрик говорить, що в стосунках головне – це говорити між собою, тоді й не виникатиме непорозумінь та сварок.
"Потрібно дарувати радість одне одному, кохати, захоплюватися і, звичайно, розмовляти, а не сваритися", - додала акторка.
Нагадаємо, нині Лілія Ребрик при надії. Нещодавно ведуча розсекретила, як минає її вагітність у 42 роки. До слова, у березні акторка вже втретє стане мамою.
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