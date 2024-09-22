Лілія Ребрик похизувалася талантом 12-річної доньки і розповіла про новий етап в її кар'єрі танцівниці

Діана професійно займається танцями.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалася талантом 12-річної доньки від танцівника Андрія Дикого.
Схоже, Діана вирішила піти стопами зіркового тата. Так, дівчина професійно займається бальними танцями. Ба більше, у танцювальній кар'єрі Діани є вже досягнення. Як поділилася Ребрик, наразі 12-річна донечка крокує в новий етап. Так, Діана взяла участь у змаганнях з бальних танців. Як говорить ведуча, вона неабияк пишається дівчиною та вірить, що вона досягне високих результатів.
"Новий етап в танцювальній кар'єрі старшої донечки. Вірю в вас, наші талановиті Нікіта (партнер Діани у танцях – прим. ред.) та Діана. Тільки вперед! Здійснення найсміливіших мрій вам! Тримаємо кулачки за вас і підтримуємо", - поділилася ведуча.
Тим часом підписники Лілії Ребрик почали активно бажати успіхів Діані. Зокрема, теплі слова написали ведучий Анатолій Анатоліч, акторка Ольга Сумська та інші.
Зазначимо, у Діани є з кого взяти приклад щодо танців. Так, її тато - Андрій Дикий – професійний хореограф. Тим часом ведуча раніше активно займалася гімнастикою.
Нагадаємо, нещодавно особливе свято було у наймолодшої донечки Лілії Ребрик. Ведуча тоді ніжно вітала Адель та хизувалася її досягненням.
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