Лілія Ребрик похизувалася талантом 12-річної доньки і розповіла про новий етап в її кар'єрі танцівниці

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалася талантом 12-річної доньки від танцівника Андрія Дикого.

Схоже, Діана вирішила піти стопами зіркового тата. Так, дівчина професійно займається бальними танцями. Ба більше, у танцювальній кар'єрі Діани є вже досягнення. Як поділилася Ребрик, наразі 12-річна донечка крокує в новий етап. Так, Діана взяла участь у змаганнях з бальних танців. Як говорить ведуча, вона неабияк пишається дівчиною та вірить, що вона досягне високих результатів.

Старша донька Лілії Ребрик взяла участь у змаганнях з бальних танців / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Новий етап в танцювальній кар'єрі старшої донечки. Вірю в вас, наші талановиті Нікіта (партнер Діани у танцях – прим. ред.) та Діана. Тільки вперед! Здійснення найсміливіших мрій вам! Тримаємо кулачки за вас і підтримуємо", - поділилася ведуча.

Старша донька Лілії Ребрик взяла участь у змаганнях з бальних танців / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Тим часом підписники Лілії Ребрик почали активно бажати успіхів Діані. Зокрема, теплі слова написали ведучий Анатолій Анатоліч, акторка Ольга Сумська та інші.

Старша донька Лілії Ребрик взяла участь у змаганнях з бальних танців / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Зазначимо, у Діани є з кого взяти приклад щодо танців. Так, її тато - Андрій Дикий – професійний хореограф. Тим часом ведуча раніше активно займалася гімнастикою.

Нагадаємо, нещодавно особливе свято було у наймолодшої донечки Лілії Ребрик. Ведуча тоді ніжно вітала Адель та хизувалася її досягненням.

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