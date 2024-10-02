Лілія Ребрик похвалилася важливим танцювальним досягненням 12-річної доньки у Лондоні

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалася важливим танцювальним досягненням 12-річної доньки.

Знаменитість відверто зізнається, що її просто переповнює гордість за Діану. Річ у тім, що 12-річна дівчинка взяла участь у міжнародних змаганнях з бальних танців. До слова, для Діани це перший досвід.

Захід, який має назву International Dance Festival 2024, відбувся 1 жовтня у Лондоні. Чимало чого Діані довелося пережити вперше. Зокрема, донька Лілії Ребрик танцювала з новим партнером. Окрім того, поруч із дівчинкою не було батьків, але вони підтримували її на відстані. Як говорить ведуча, вона неабияк пишається Діаною. Знаменитість ділиться, що ще ніколи не бачила доньку такою сконцентрованою та зосередженою.

12-річна донька Лілії Ребрик вперше взяла участь у танцювальних змаганнях у Лондоні

"Допис материнської гордості. Вперше Діана на великих міжнародних змаганнях. Вперше з новим партнером. Вперше, коли ніхто з нас не був з нею поруч фізично, але всією душею підтримували на відстані. Красиві, граціозні, старанні, зосереджені! Я, мабуть, свою Діану і не знаю такою зібраною", - поділилася знаменитість.

Зазначимо, донька Лілія Ребрик професійно займається бальними танцями. Нещодавно знаменитість розповідала про новий етап у танцювальній кар'єрі Діани.

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