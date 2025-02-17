Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала 6-річну доньку-красуню та розсекретила її таланти.

Сімейним контентом із Поліною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка зізналась, що її часто запитують, чи захоплюється її середня донька хореографією. Річ у тім, що старша Діана пішла стопами зіркових батьків та професійно займається бальними танцями. Як говорить Лілія Ребрик, Поліна не відстає від сестри. Щоправда, вона обрала вокал та художню гімнастику.

"Часто запитуєте, чи танцює Поля. Вона співає та займається художньою гімнастикою", - поділилася ведуча.

Донька Лілії Ребрик Поліна / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Як зазначає акторка, особливо доньці подобається гімнастика. За словами Лілії Ребрик, Поліна протягом дня дивує їх із чоловіком, хореографом Андрієм Диким, різними гімнастичними трюками.

Донька Лілії Ребрик Поліна / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Ось такий гарний місточок є у нас вдома. І отак може цілодобово стояти", - зазначила знаменитість.

Лілія Ребрик із донькою Поліною / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показувала милі кадри, як її наймолодша донька робить перші кроки. Ведуча ділиться, що 11-річна Адель неабияк швидко росте.

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