Лілія Ребрик показала "будинок мрії", який вони з чоловіком придбали до повномасштабної війни

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала будинок, який вони з чоловіком, хореографом Андрієм Диким придбали ще до повномасштабної війни.

Ведуча навідалася на будівельний майданчик, де зараз стоїть їхній ще недобудований дім. У сторіз в Instagram Ребрик показала, який вигляд має їхня нерухомість під Києвом.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Зараз родина досі вагається, чи потрібно продовжувати ремонт у двоповерховому будинку, адже ситуація в країні залишається дуже напруженою.

"В одному з інтерв'ю я розповіла, що перед початком війни ми купили будинок, назвали його "будинок мрії". Що це означало? Що ми знали, скільки в нас роботи, які в нас проєкти, на що ми можемо розраховувати, планувати, мріяти. Потім почалася клята війна і ці мрії потонули. І зараз ти не знаєш, чи на часі продовжувати щось, чи не на часі? Чи страшно вкладати гроші, чи навпаки продовжувати жити, жити нормальне життя, якщо є така можливість? Але ви знаєте мою позицію, якщо живі, то треба жити", - поділилася думками Лілія.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

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