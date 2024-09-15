Лілія Ребрик показала перше досягнення 6-місячної доньки та як вітала її зі святом: "Не віриться"

Ведуча з родиною привітала маленьку Адель з півріччям.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла про свято у родині.
Сьогодні, 15 вересня, наймолодша донька артистки Адель святкує 6 місяців. Ба більше, у святковий день Лілія повідомила, що дівчинка почала самотужки сидіти. З нагоди важливої дати знаменитість поділилася у своєму фотоблогу, що на півріччя Адель уся родина підготувала для крихітки торт і влаштувала фотосесію.
До того ж Ребрик поділилася, що час дуже швидко плине й вона не вірить, що Адель виповнилося вже пів року. Окрім того, розповіла, як 6-місячна крихітка завжди заряджає позитивом своєю усмішкою.
"До рочку піврочку. Аж не віриться. Адель 6 місяців. Як? Коли? Чому так швидко? Ти така крихітка і така вже розумашка! Скільки ніжності та любові ти нам даруєш… Чого лише вартує твоя фантастична усмішка, яку ще треба заслужити, заради якої ми готові на все! Усмішка, яка знімає будь-яку напругу. Ти наш антистрес! Наша полуничка! Наша Адель", - зворушила Ребрик.
Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос вперше за тривалий час показала 5-річну донечку та який сюрприз вона отримала з нагоди свята.
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