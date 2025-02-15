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Лілія Ребрик показала перші кроки 11-місячної донечки: "Досі не віриться"

Лілія Ребрик показала перші кроки 11-місячної донечки: "Досі не віриться"

Лілія Ребрик з донькою / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Ведуча похизувалася новим досягненням Адель.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 15 лютого, зіркова родина вітає наймолодшу Адель з 11 місяцями життя. З цієї нагоди Лілія вже традиційно замовила символічний тортик і одягла донечку в милий образ, який складався зі светру з сердечками та шкарпеток і пов'язки, задекорованих трояндою.

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з донькою / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з донькою / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Ба більше, знаменитість похизувалася першими кроками Адель. Дівчинка вже навчилася стояти та потрохи вчиться ходити. За словами Ребрик, цей момент її дуже зворушив і вона хоче встигнути запам'ятати ці емоції. Водночас маленька донька ведучої вперше спробувала святковий десерт на смак.

Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з донькою / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з донькою / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з донькою / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з донькою / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Мені й досі не віриться, що вже 11 місяців, що вже робить свої перші кроки, що наступний тортик буде вже на справжній день народження. 11 місяців щастя, 11 місяців безмежної любові. Скоро рік… Але поки що просто зупинюся, вдихну цей день і збережу його в серці", - замилувала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала фото новонародженої Адель і приголомшила, як вона як швидко змінилася за вісім місяців.

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