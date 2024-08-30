Лілія Ребрик показала підрослу старшу доньку та як зробила їй сюрприз з нагоди 12-річчя: "Сяй!"

Вся родина привітала Діану з особливим святом.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик з родиною зворушила привітаннями старшої доньки Діани.
Сьогодні, 30 серпня, дівчина святкує день народження. І у своє 12-річчя Діана отримала сюрприз від великої родини. Зокрема, Лілія з чоловіком Андрієм Диким і двома доньками Поліною й Аделіною у центрі міста Києва привітали іменинницю великими кульками, квітами і подарунками. Водночас у своєму фотоблогу Ребрик подякувала Діані за щоденне щастя й побажала не боятися рішуче йти до своїх мрій.
"З Днем народження, наша прекрасна ДіДі! Будь щасливою! Сміливо мрій! Сяй! Всупереч всім обставинам… А ми завжди будемо поряд! Завжди на твоєму боці. Просто знай це. Любимо тебе! І не втомлюємося дякувати долі, що 12 років тому ти зʼявилася на цей світ і зробила нас іще щасливішими! І продовжуєш це робити", - замилувала вітаннями Лілія.
До привітань також долучилися зірки й прихильники родини Лілії, побажавши юній іменинниці щасливого майбутнього під мирним небом.
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Нагадаємо, шоумен Олександр Кривошапко також розповів про свято у його родині. 30 серпня його донька також святкує день народження. З нагоди її 7-річчя артист показав підрослу дівчинку й публічно звернувся до неї.
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