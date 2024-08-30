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Лілія Ребрик показала підрослу старшу доньку та як зробила їй сюрприз з нагоди 12-річчя: "Сяй!"

Лілія Ребрик показала підрослу старшу доньку та як зробила їй сюрприз з нагоди 12-річчя: "Сяй!"

Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Вся родина привітала Діану з особливим святом.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик з родиною зворушила привітаннями старшої доньки Діани.

Сьогодні, 30 серпня, дівчина святкує день народження. І у своє 12-річчя Діана отримала сюрприз від великої родини. Зокрема, Лілія з чоловіком Андрієм Диким і двома доньками Поліною й Аделіною у центрі міста Києва привітали іменинницю великими кульками, квітами і подарунками. Водночас у своєму фотоблогу Ребрик подякувала Діані за щоденне щастя й побажала не боятися рішуче йти до своїх мрій.

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Чоловік і доньки Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk
Чоловік і доньки Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Доньки Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk
Доньки Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"З Днем народження, наша прекрасна ДіДі! Будь щасливою! Сміливо мрій! Сяй! Всупереч всім обставинам… А ми завжди будемо поряд! Завжди на твоєму боці. Просто знай це. Любимо тебе! І не втомлюємося дякувати долі, що 12 років тому ти зʼявилася на цей світ і зробила нас іще щасливішими! І продовжуєш це робити", - замилувала вітаннями Лілія.

Лілія Ребрик з донькою Діаною / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з донькою Діаною / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з чоловіком / © instagram.com/liliya_rebryk
Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

До привітань також долучилися зірки й прихильники родини Лілії, побажавши юній іменинниці щасливого майбутнього під мирним небом.

  • "Вітаємо-обіймаємо!" – Анатолій Анатоліч
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  • Прекрасні донечки прекрасних батьків, будьте щасливими
Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk
Донька Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk
Донька Лілії Ребрик / © instagram.com/liliya_rebryk
Донька Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, шоумен Олександр Кривошапко також розповів про свято у його родині. 30 серпня його донька також святкує день народження. З нагоди її 7-річчя артист показав підрослу дівчинку й публічно звернувся до неї.

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