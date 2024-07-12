Лілія Ребрик показала подарунок для батьків і розповіла про їхнє особливе свято

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла про особливе свято у родині.

У своєму фотоблогу Лілія поділилася, що сьогодні, 12 липня, її батьки святкують 44-й рік стосунків. Зокрема, ведуча заздалегідь подбала про сюрприз і вручила рідним букет рожевих косариків. Окрім того, знаменитість потішила батьків святковим тортом з символічним написом "Віра+Ваня=44" і малюнком сердечка.

"Батьки 44 роки разом!", - підписала кадр артистка.

Лілія Ребрик привітала батьків зі святом / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Вочевидь, вся родина для святкування зібралася у Києві. Адже напередодні Лілія Ребрик вперше за довгий час показалася з батьками у своєму заміському маєтку неподалік столиці. Тож, близькі зірки приїхали до неї з Чернівців. Родина разом няньчилася з молодшою тримісячною донечкою ведучої Адель та весело проводила час на свіжому повітрі у саду.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, співак Віктор Бронюк з гурту "ТІК" святкує з дружиною Тетяною 16-ту річницю шлюбу. З цієї нагоди виконавець показав рідкісне фото зі своєю дружиною-красунею та зворушив публічним зверненням до неї.

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