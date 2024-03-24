Лілія Ребрик показала рідкісне фото своїх батьків з новонародженою онукою

Ведуча показала найпершу зустріч її батьків з її третьою донькою.

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик показала зворушливе фото її батьків і третьої донечки Аделіни.

Так, у фотоблогу Лілія потішила шанувальників родинним контентом. Зокрема, опублікувала світлину, яка, вочевидь, була зроблена під час виписки з пологового. На фото зображена мама й тато Лілії Ребрик, які вперше побачили їхню ще одну онуку. У цей момент тато телеведучої ніжно тримає крихітну Адель на руках й споглядає на неї зі своєю дружиною Вірою Леонівною.

"Знайомство Адель з бабусею та дідусем", - замилувала підписом фото знаменитість.

Батьки Лілії Ребрик з новонародженою онукою / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Зазначимо, 15 березня Лілія Ребрик та її чоловік, хореограф Андрій Дикий, сповістили радісну звістку – вони втретє стали батьками. У подружжя народилася донька, яку назвали Аделіною. За декілька днів після пологів зірка виписалася з пологового та потішила щасливими сімейними знімками.

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Лілія Ребрик пояснювала, чому її родина обрала саме таке ім'я для новонародженої третьої доньки й з гумором відповіла усім хейтерам, які засуджують такий вибір.

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