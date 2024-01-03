Лілія Ребрик показала рідкісне фото з батьками та пожалілася на свій емоційний стан

Українська телеведуча Лілія Ребрик показалася з батьками та розповіла про свій пригнічений емоційний стан.

У своєму Instagram артистка поділилася, що почувається кепсько. Зокрема, Ребрик боляче реагує на постійні ворожі обстріли та невтішні новини. Однак акторка намагається триматися заради доньок, а також третьої дитини, яка незабаром з'явиться на світ.

"Відчуваю себе спустошеною, розбитою від цих страшних новин, від цих гучних ранків. Здається, склеїти себе по шматочках буде вже неможливо. Але я намагаюся: заради двох дівчат, заради третьої - під серцем, заради – себе", - поділилася акторка.

Лілія Ребрик із батьками та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик вирішила з родиною поїхати до батьків до Чернівців. За словами знаменитості, поруч із ними вона завжди почувається в безпеці. Тож ведуча декілька днів проведе з мамою й татом, аби перезавантажитися та налаштуватися на позитив.

"Моє відчуття безпеки і спокою - діти поруч і батьки. Як у дитинстві, коли страшно - хочеться до мами з татом. Здається, вони огорнуть, захистять, відведуть усі біди. І зараз особливо гостро потребую цього відчуття захисту і домашнього - як колись, коли була маленька, - затишку. Дозволили собі на пару днів переключитися…", - зізналась ведуча.

Нагадаємо, Лілія Ребрик також намагається підняти настрій і своїм підписникам. Нещодавно ведуча показала миле відео, як її доньки співають трек гурту Kalush Orchestra – Stefania. Артистка переконана, що діти вміють підіймати настрій, тож вона сподівається, що її підпісники після перегляду ролика теж усміхнулися.

Читайте також: