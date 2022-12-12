Лілія Ребрик показала солодкі поцілунки з чоловіком та зворушливо привітала його з 44-річчям

Знаменитість похизувалася ідилією, яка панує у її стосунках з коханим.
Сьогодні, 12 грудня, у родині української ведучої та акторки Лілії Ребрик свято – її чоловіку, хореографу Андрію Дикому, виповнюється 44 роки.
Тож, з нагоди свята, знаменитість вирішила присвятити зворушливий допис коханому у фотоблогу. Зокрема, Лілія привітала чоловіка з 44-річчям та адресувала йому чимало теплих слів.
"Коханий, Дикий, мій Андрію, з днем народження. Я кохаю тебе безмежно. Будь завжди поряд і дякую, що ти у нас є - найкращий тато і найкращий чоловік. Поряд із тобою завжди спокійно, навіть зараз. Поряд із тобою завжди щасливо, навіть зараз", - зворушливо звернулася до чоловіка зірка.
Окрім того, Лілія опублікувала романтичні кадри, на яких зображене щасливе подружжя. Зокрема, на фото Лілія та Андрій обіймають одне одного та ніжно цілують.
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розповіла, як повномасштабна війна в Україні вплинула на їхні з чоловіком стосунки. Сім'я знаменитості стала ще більш міцною та уважною одне до одного.
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