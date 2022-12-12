Лілія Ребрик показала солодкі поцілунки з чоловіком та зворушливо привітала його з 44-річчям

Знаменитість похизувалася ідилією, яка панує у її стосунках з коханим.

Сьогодні, 12 грудня, у родині української ведучої та акторки Лілії Ребрик свято – її чоловіку, хореографу Андрію Дикому, виповнюється 44 роки.

Тож, з нагоди свята, знаменитість вирішила присвятити зворушливий допис коханому у фотоблогу. Зокрема, Лілія привітала чоловіка з 44-річчям та адресувала йому чимало теплих слів.

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Коханий, Дикий, мій Андрію, з днем народження. Я кохаю тебе безмежно. Будь завжди поряд і дякую, що ти у нас є - найкращий тато і найкращий чоловік. Поряд із тобою завжди спокійно, навіть зараз. Поряд із тобою завжди щасливо, навіть зараз", - зворушливо звернулася до чоловіка зірка.

Окрім того, Лілія опублікувала романтичні кадри, на яких зображене щасливе подружжя. Зокрема, на фото Лілія та Андрій обіймають одне одного та ніжно цілують.

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розповіла, як повномасштабна війна в Україні вплинула на їхні з чоловіком стосунки. Сім'я знаменитості стала ще більш міцною та уважною одне до одного.

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