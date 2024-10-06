Лілія Ребрик показала свою велику родину й замилувала, як вони зустрічали старшу доньку з-за кордону

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик потішила прихильників сімейним контентом.

Так, у фотоблогу зірка показалася в обіймах старшої доньки Діани. Разом з чоловіком, танцівником Андрієм Диким ведуча зустріла 12-річну доньку на вокзалі у Києві. Дівчина повернулася зі своїх міжнародних змагань, які відбувалися у Лондоні.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Тим часом на юну танцівницю у будинку за містом очікувала вся родина. Вони ніжно зустріли її цілунками та обіймами. Також на фото можна побачити й бабусю Діани – маму Ребрик. До слова, Діана приїхала не з пустими руками, а вручила рідним подарунки з Великої Британії.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Діти Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Своєю чергою, Лілія пригадала про ще одне важливе свято для їхньої родини – День вчителя, яке в Україні святкують 6 жовтня. Оскільки мама зірки працює вчителем мови та літератури, то акторка звернулася до неї з вітаннями й показала їхні спільні рідкісні знімки.

"Теплі домашні зустрічі! Бабулю нашу з Днем вчителя. Дякую всім вчителям, які щодня віддають частинку себе, щоб навчити і виховати нове покоління. Ви – справжні герої!", - написала Лілія.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з мамою / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик провела весілля 34-річної доньки актора Олексія Вертинського й показала зворушливі кадри з церемонії.

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