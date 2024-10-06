Лілія Ребрик показала свою велику родину й замилувала, як вони зустрічали старшу доньку з-за кордону

Також ведуча привітала маму з особливим святом.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик потішила прихильників сімейним контентом.
Так, у фотоблогу зірка показалася в обіймах старшої доньки Діани. Разом з чоловіком, танцівником Андрієм Диким ведуча зустріла 12-річну доньку на вокзалі у Києві. Дівчина повернулася зі своїх міжнародних змагань, які відбувалися у Лондоні.
Тим часом на юну танцівницю у будинку за містом очікувала вся родина. Вони ніжно зустріли її цілунками та обіймами. Також на фото можна побачити й бабусю Діани – маму Ребрик. До слова, Діана приїхала не з пустими руками, а вручила рідним подарунки з Великої Британії.
Своєю чергою, Лілія пригадала про ще одне важливе свято для їхньої родини – День вчителя, яке в Україні святкують 6 жовтня. Оскільки мама зірки працює вчителем мови та літератури, то акторка звернулася до неї з вітаннями й показала їхні спільні рідкісні знімки.
"Теплі домашні зустрічі! Бабулю нашу з Днем вчителя. Дякую всім вчителям, які щодня віддають частинку себе, щоб навчити і виховати нове покоління. Ви – справжні герої!", - написала Лілія.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик провела весілля 34-річної доньки актора Олексія Вертинського й показала зворушливі кадри з церемонії.
Читайте також:
- Тіна Кароль вперше відповіла на чутки про роман з молодшим на 9 років бізнесменом-іноземцем
- Син Назарія Яремчука висловився про відмову Ротару і Зінкевича знятися у фільмі про його батька
- Відомий український співак натякнув на кінець роману з відомою росіянкою: "Багато змін"