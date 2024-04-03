Лілія Ребрик показала, як біля свого заміського маєтку саджає квіти з доньками

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як займається садівництвом та що з квітів висаджує цьогоріч.

У своєму фотоблогу артистка опублікувала відео з донечками, які захотіли допомогти мамі з садівництвом. Так, заколисавши найменшу доньку Адель у візочку, Лілія разом з дітьми взялася за саджанці. Зокрема, на клумбу поблизу будинку ведуча висадила різні види троянди, жоржин, лілії, півонії, амарилісів і запевнила, що це улюблені квіти її членів родини. Деякі ж цибулини рослин артистка посадила у високі горщики та залишила милувати око на території.

Лілія Ребрик висаджує квіти / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик висаджує квіти / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик висаджує квіти / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик висаджує квіти / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Суботник! І байдуже, що сьогодні середа. Хочемо краси навколо! Хочемо надихатися нею, радіти їй, хочемо, щоб у дворі від квіткового аромату голова йшла обертом! Тому вся наша жіноча половина (хоча яка там половина) сьогодні засаджує ділянку квітами! Півонії – для мене як найпахучіший спогад дитинства! Амариліси для Полінки, бо їх дуже легко вирощувати! Троянди Девіда Остіна для Діани, бо вона обожнює троянди. А ще лілії, жоржини, гладіолуси для... тещі та свекрухи! Аби милувалися красою, коли няньчитимуть наймолодшу онучку!", - замилувала підписом Лілія.

Лілія Ребрик висаджує квіти / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик висаджує квіти / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик з доньками / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Тим часом після садівництва донечки Лілії щасливо бавилися на подвір’ї. Зокрема, Діана гралася з домашнім улюбленцем, а молодша донька Поліна продовжила поливати решту зелених рослин довкола будинку.

Лілія Ребрик висаджує квіти / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик висаджує квіти / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик розповідала, як минули її треті пологи та як вперше вона використала епідуральну анестезію.

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