Лілія Ребрик показала, як із розмахом відсвяткувала день народження доньки

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як відсвяткувала день народження своєї середньої донечки Поліни.

Дівчинці 30 квітня виповнилося шість років. Лілія Ребрик організувала для донечки неймовірне свято. Зокрема, на день народження Полінка запросила чимало своїх друзів. Всі вони були одягнені у рожеві кольори. До слова, день народження теж минав саме у таких відтінках.

Дітлахів розважали аніматори. Вони разом співали, танцювали та навіть малювали різні візерунки на обличчях.

Лілія Ребрик відсвяткувала день народження доньки Поліни / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Звісно, на Поліну чекав рожевий торт іменинниці у стилі "Барбі". Дівчинка з радістю загадувала бажання та задувала свічки.

"Бажання зараз у всіх дітей одне", - висловилася Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик відсвяткувала день народження доньки Поліни / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Після того, як Поліна задула свічки на торті, всі дружно позували для фото. До речі, Лілія Ребрик замовила неабияк гарну фотозону. Вона була прикрашена різними рожевими та сріблястими повітряними кульками, а також там красувався атрибут із фільму "Барбі" – спеціальна упаковка для ляльок.

Лілія Ребрик відсвяткувала день народження доньки Поліни / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

На завершення Поліна з радістю розбила піньяту, яка була у формі лаку для нігтів. Після чого дітлахи обрали собі цукерки, які з неї повипадали.

Лілія Ребрик відсвяткувала день народження доньки Поліни / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, Лілія Ребрик раніше показувала, як вітала Полінку з днем народження. Також ведуча розсекретила, який подарунок зробила донечці на 6-річчя.

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