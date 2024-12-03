Лілія Ребрик показала, як із трьома доньками прикрасила новорічну ялинку в рожевому стилі

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як одразу з трьома донечками прикрасила новорічну ялинку.

Так, родина знаменитості готується до свят. Зокрема, вдома Лілія Ребрик вже встановила новорічну ялинку. Знаменитість віддала перевагу штучному деревцю. До слова, артистці допомагали прикрашати ялинку одразу три донечки – Діана, Поліна та наймолодша Адель, яка вперше долучилася до цієї традиції.

Лілія Ребрик із доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Спочатку ялинку прикрасили гірляндою. Після цього родина взялася за решту прикрас. Діана зробила чимало бантиків з рожевої стрічки, якими потім рясно прикрасила ялинку.

Лілія Ребрик із доньками прикрасила ялинку / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Згодом Лілія Ребрик з доньками почепила на новорічне деревце інші прикраси. Всі вони були рожевого кольору. Як зазначила ведуча, цьогоріч в їхній родині "дівчача ялинка".

Лілія Ребрик із доньками прикрасила ялинку / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, Лілія Ребрик прикрашала будинок до новорічних свято у понеділок, 2 грудня. Ведуча наробила фото серед прикрас, на яких показалася без макіяжу. Також знаменитість розповіла про внутрішні трансформації.

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