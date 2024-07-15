Лілія Ребрик показала, як разом із чоловіком вітала підрослу 4-місячну донечку з особливим святом

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик повідомила про особливе свято у наймолодшої донечки.

Так, Адель 15 липня виповнюється вже чотири місяці. Тож, знаменитість разом із чоловіком, хореографом Андрієм Диким, підготувала для донечки сюрприз. Подружжя замовило святковий тортик, на якому красувався напис "4 місяці" та свічка, яку Адель намагалася задули.

Окрім того, Ребрик та Дикий влаштували для дівчинки професійний фотест. Перед об'єктивом фотокамери усміхнена Адель позувала в білій сукенці та із зеленим бантиком на голові. Таким чином подружжя намагається закарбувати в пам'яті якомога більше моментів дорослішання Адель.

"Чотири місяці! Це неймовірно, як швидко летить час, як швидко Адель росте, як за нею цікаво спостерігати, як цікаво відкривати їй світ…Ти - наш антистрес. Любимо тебе, крихітко", - звернулася до наймолодшої донечки телеведуча.

Лілія Ребрик захопила, як наймолодшу доньку вітала з особливим святом

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик ділилася, що в її батьків було особливе свято. Тато й мама знаменитості святкували 44 роки від початку стосунків. Тож, знаменитість підготувала для батьків особливий подарунок.

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