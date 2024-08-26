Лілія Ребрик показала, як з трьома доньками ховалася в укритті від російських ракет та дронів

Знаменитість провела з дітьми у сховищі вісім годин.

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як пережила масований ракетний обстріл України, який Росія завдала 26 серпня.

Знаменитість у Instagram поділилася, що мала на ранок робочі плани, однак втілити їх так і не вдалося. Від самого ранку країна-агресорка Росія почала обстрілювати Україну ракетами, а потім дронами-камікадзе. Як говорить Лілія Ребрик, вона залишилася вдома і з доньками провела вісім годин в укритті.

"Коли зранку їхала на знімання, а в результаті провела вісім годин в укритті з дітьми", - поділилася з користувачами ведуча.

Лілія Ребрик з доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик, попри жахливий обстріл, намагалася відволікти трьох діток. В укритті ведуча та її старша донька Діана кумедно одягалися та робили з Поліною та Адель спільні фото. Щоправда, повітряна тривога давалася в знаки, адже, як зазначили користувачі, сімейство мало втомлений вигляд.

Нагадаємо, інші знаменитості теж реагували на масований обстріл Росією України. Дружина Дмитра Монатіка, Світлана Тарабарова та інші показували, як ховалися з дітьми в укриттях під час повітряної небезпеки.

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