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Лілія Ребрик показала, як зі старшою донькою гуляла вулицями Києва

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
549
Час на прочитання
1 хв
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Лілія Ребрик показала, як зі старшою донькою гуляла вулицями Києва

Лілія Ребрик зі старшою донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Знаменитість разом з Діаною побували на площі "Майдан Незалежності".

Ведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як проводить час зі своєю старшою донькою.

Зокрема, знаменитість разом з Діаною вирушила гуляти вулицями Києва. Знімками з прогулянки Лілія поділилася у своєму Instagram.

Лілія Ребрик зі старшою донькою / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик зі старшою донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

На фото видно, що ведуча разом з донькою пройшлися центральною площею "Майдан Незалежності", де зробили декілька знімків на згадку.

Лілія Ребрик зі старшою донькою / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик зі старшою донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Збережу в пам'яті назавжди кожну приємну мить цього тяжкого року, щоб ще дужче цінувати життя", - підписала світлини знаменитість.

Лілія Ребрик зі старшою донькою / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик зі старшою донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик святкувала 11-ту річницю шлюбу з чоловіком, танцівником Андрієм Диким. З нагоди свята акторка показала їхні архівні фото з весілля. Також зірка поділилася з прихильниками, скільки всього коханий для неї робить та як підтримує під час повномасштабної війни в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
549
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