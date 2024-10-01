Лілія Ребрик показала фото з першого весілля 34-річної доньки Вертинського: "Було багато сліз"

Українська ведуча Лілія Ребрик показала, яким було перше весілля акторки Ксенії Вертинської, яка вийшла заміж за свого колегу Ігоря Рубашкіна.

Молодята 29 вересня відгуляли особливий день в їхньому сімейному житті. Нині ж і самі закохані, і зіркові гості діляться фото та спогадами з весільної церемонії. Зокрема, Лілія Ребрик показала, яким було весілля 34-річної доньки актора Олексія Вертинського.

Весілля Ксенії Вертинської та Ігоря Рубашкіна / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Зокрема, знаменитість на святі була тамадою та розважала гостей. Як говорить Лілія Ребрик, на весіллі було чимало гумору та сліз, але щастя: "Було багато сліз та гумору!".

Подружками нареченої були акторки Дар'я Петрожицька, Катерина Варченко та Віра Кобзар. Вони були одягнені в однакові рожеві сукні з пір'ям в районі декольте.

Весілля Ксенії Вертинської та Ігоря Рубашкіна / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Молодята теж обрали доволі стримані образи. Ксенія Вертинська одягнула білу сукню, яка була їй трішки нижче колін, та фату. А от наречений – штани світлого кольору, сорочку та жилетку.

Як говорить Лілія Ребрик, весілля у такі складні часи – це справді особлива подія. Тож, вона звернулася до молодят та привітала із народженням їхньої сім'ї.

Весілля Ксенії Вертинської та Ігоря Рубашкіна / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Дорогі наші, Ксю та Ігор! Вітаємо з вашим днем! З народженням вашої сім'ї! В такі складні часи, такі події – як промінчик світла! Бережіть своє кохання! Бо кохання зараз - це про свідомий вибір бути разом, попри страх і непевність, про абсолютну підтримку і довіру, про вибір на користь життя. Ви неймовірні!" – звернулася ведуча до молодят.

Нагадаємо, нещодавно співачка Інесса Грицаєнко повідомила, що виходить заміж. Коханий виконавиці освідчився їй.

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