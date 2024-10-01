Лілія Ребрик показала фото з першого весілля 34-річної доньки Вертинського: "Було багато сліз"

Ведуча була на святі тамадою.
Українська ведуча Лілія Ребрик показала, яким було перше весілля акторки Ксенії Вертинської, яка вийшла заміж за свого колегу Ігоря Рубашкіна.
Молодята 29 вересня відгуляли особливий день в їхньому сімейному житті. Нині ж і самі закохані, і зіркові гості діляться фото та спогадами з весільної церемонії. Зокрема, Лілія Ребрик показала, яким було весілля 34-річної доньки актора Олексія Вертинського.
Зокрема, знаменитість на святі була тамадою та розважала гостей. Як говорить Лілія Ребрик, на весіллі було чимало гумору та сліз, але щастя: "Було багато сліз та гумору!".
Подружками нареченої були акторки Дар'я Петрожицька, Катерина Варченко та Віра Кобзар. Вони були одягнені в однакові рожеві сукні з пір'ям в районі декольте.
Молодята теж обрали доволі стримані образи. Ксенія Вертинська одягнула білу сукню, яка була їй трішки нижче колін, та фату. А от наречений – штани світлого кольору, сорочку та жилетку.
Як говорить Лілія Ребрик, весілля у такі складні часи – це справді особлива подія. Тож, вона звернулася до молодят та привітала із народженням їхньої сім'ї.
"Дорогі наші, Ксю та Ігор! Вітаємо з вашим днем! З народженням вашої сім'ї! В такі складні часи, такі події – як промінчик світла! Бережіть своє кохання! Бо кохання зараз - це про свідомий вибір бути разом, попри страх і непевність, про абсолютну підтримку і довіру, про вибір на користь життя. Ви неймовірні!" – звернулася ведуча до молодят.
Нагадаємо, нещодавно співачка Інесса Грицаєнко повідомила, що виходить заміж. Коханий виконавиці освідчився їй.
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