Лілія Ребрик показала, який beauty-день влаштувала для 10-річної доньки

У своєму Instagram Лілія Ребрик показала підрослу дочку Діану. Дівчинці вже 10 років, тому вона разом із зірковою мамою любить приділяти увагу догляду за собою.

У сторіз телеведуча показала, як разом із Діаною вони вирушили до салону краси. Там матуся та донечка зробили манікюр, насолодившись кавою.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Потім Ребрик із донькою вирушила до магазину із косметикою, де Діана змогла обрати собі все, що їй сподобається. Як розповіла Лілія, від початку повномасштабної війни в Україні, вони ще не мали змоги отак влаштувати шопінг.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"У доньки очі загорілися, мріє створювати красу на нігтиках маминих", - сказала телеведуча.

Для втілення задуманої краси Діана обрала декілька різнокольорових лаків, а також пилочки та інше приладдя для манікюру.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча намагається розділяти інтереси своїх донечок. Нещодавно Лілія Ребрик приголомшила шанувальників своєю пластикою.

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