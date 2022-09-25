Лілія Ребрик показала, який beauty-день влаштувала для 10-річної доньки

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик із старшою донькою весело провели час разом.
У своєму Instagram Лілія Ребрик показала підрослу дочку Діану. Дівчинці вже 10 років, тому вона разом із зірковою мамою любить приділяти увагу догляду за собою.
У сторіз телеведуча показала, як разом із Діаною вони вирушили до салону краси. Там матуся та донечка зробили манікюр, насолодившись кавою.
Потім Ребрик із донькою вирушила до магазину із косметикою, де Діана змогла обрати собі все, що їй сподобається. Як розповіла Лілія, від початку повномасштабної війни в Україні, вони ще не мали змоги отак влаштувати шопінг.
"У доньки очі загорілися, мріє створювати красу на нігтиках маминих", - сказала телеведуча.
Для втілення задуманої краси Діана обрала декілька різнокольорових лаків, а також пилочки та інше приладдя для манікюру.
Телеведуча намагається розділяти інтереси своїх донечок. Нещодавно Лілія Ребрик приголомшила шанувальників своєю пластикою.
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